Варшава, , 12:21 — REGNUM Разработчики стратегической игры Frostpunk выложили в сеть тизер-трейлер дополнения (DLC), которое ранее было известно геймерам под кодовым названием TVADGYCGJR. Ролик был опубликован 3 июня на официальном YouTube-канале 11 bit studios.

Сейчас разработчики подтвердили, что дополнение-приквел будет называться On The Edge. Оно принесёт в игру новый сценарий, события развернутся на «новой пустынной карте». Ожидается, что компания 11 bit studios выпустит DLC летом 2020 года.

Релиз Frostpunk состоялся 24 апреля 2018 года на ПК и 11 октября 2019 года на консолях PlayStation 4 и Xbox One. Игра предлагает геймерам выступить в роли руководителя поселения, которое пытается выжить в условиях глобального похолодания.

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