Киселёвск, Кемеровская область, , 12:21 — REGNUM Кемеровские следователи начали доследственную проверку после появления в СМИ информации о том, что в Киселёвске несколько работников и один воспитанник детского дома заразились коронавирусом.

Следователи заинтересовались и массовым заражением в пансионате «Уютный» в Новокузнецке, где диагноз подтвердился у 26 постояльцев.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области — Кузбассу по данным фактам проводится доследственная проверка, — подчеркнули в ведомстве. — Следствию предстоит установить обстоятельства заражения».

По результатам проверки будет принято решение.

Ранее сообщалось, что прокуратура Кузбасса начала проверку по факту заражения коронавирусом в новокузнецком пансионате для пожилых людей.

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