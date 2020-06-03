Киселёвск, Кемеровская область, 3 июня 2020, 12:21 — REGNUM Кемеровские следователи начали доследственную проверку после появления в СМИ информации о том, что в Киселёвске несколько работников и один воспитанник детского дома заразились коронавирусом.
Следователи заинтересовались и массовым заражением в пансионате «Уютный» в Новокузнецке, где диагноз подтвердился у 26 постояльцев.
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области — Кузбассу по данным фактам проводится доследственная проверка, — подчеркнули в ведомстве. — Следствию предстоит установить обстоятельства заражения».
По результатам проверки будет принято решение.
Ранее сообщалось, что прокуратура Кузбасса начала проверку по факту заражения коронавирусом в новокузнецком пансионате для пожилых людей.
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