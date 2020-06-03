Рим, , 12:24 — REGNUM Несмотря на то, что уровень заражения коронавирусной инфекцией в Италии понизился и новых зараженных в стране выявляется все меньше, для возобновления туризма стране нужно принять самые разные меры безопасности. Такое мнение 3 июня высказала в ходе онлайн брифинга Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) эксперт в области чрезвычайных ситуаций отделения Кэтрин Смолвуд.

Она напомнила, что Италия стала первой страной в Европе, подвергшейся сильному поражению SARS-CoV-2.

«Мы видим за последние месяцы небольшое снижение случаев заражения в Италии, и сейчас ситуация подошла к тому, что уровень передачи достаточно хорошо контролируется», — также отметила эксперт.

Кроме этого, говоря о возобновлении туризма, Смолвуд указала, что в настоящее время многие страны размышляют о данном секторе экономики в связи с наступающими летними месяцами, так как последствия пандемии коронавируса в этой области очень сказываются на экономике Европы.

«Здесь нужно будет предпринять самые разные меры безопасности в области здравоохранения с тем, чтобы люди могли снова путешествовать», — подчеркнула она.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 2 июня стало известно, что в Италии умерли 33 530 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 55.