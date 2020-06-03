Цхинвал, , 12:23 — REGNUM Три новых случая заражения коронавирусом за прошедшие сутки выявили в Южной Осетии. Об этом 3 июня агентству «Рес» рассказала заместитель главы комитета Югосетпотребнадзора Анна Гаглоева.

«Проведенные за сутки 25 тестов показали 3 положительных результата — у двух курсантов и санитарки из медперсонала», — сообщила Гаглоева. Она подчеркнула, что все трое к этому времени находились на карантине.

Стоит отметить, что в Южной Осетии всех, у кого выявлен коронавирус, вне зависимости от наличия симптомов, помещают в инфекционную больницу в Цхинвале. На 3 июня с этим диагнозом там находятся 14 пациентов. Из них семеро — это курсанты российских военных вузов, приехавших домой на каникулы, пять граждан республики, вернувшихся из России, один военнослужащий и одна санитарка.

В общей сложности в республики выявили 45 случаев заражения коронавирусом.

Также в Южной Осетии под наблюдением находятся 154 человека, которые прибыли из-за границы или контактировали с заразившимся коронавирусом. Из них 135 — медицинских учреждениях.

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