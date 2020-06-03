Екатеринбург, , 13:00 — REGNUM Екатеринбургскую кольцевую автодорогу (ЕКАД) хотят замкнуть в круг уже в 2022 году. Об этом заявил глава Управления автомобильных дорог Свердловской области Вячеслав Данилов.

Как передаёт «Федерал пресс», по действующему контракту на строительство ЕКАДа дорогу должны замкнуть до 2024 года. Но если строители получат дополнительное финансирование (около 2 млрд рублей), то работы могут закончить раньше.

Сейчас ведётся строительство участка дороги от Полевского до Челябинского тракта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев просил у президента России Владимира Путина средства на завершение строительства ЕКАДа.

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