Москва, , 12:20 — REGNUM Член Совета Федерации от Дагестана, бизнесмен Сулейман Керимов обратился в суд с исками о защите чести и достоинства к трем российским СМИ. Гагаринский районный суд Москвы зарегистрировал иски к АО «АС Рус Медиа» (журнал Forbes), АО «Бизнес Ньюс Медиа» (газета «Ведомости») и ООО «Версия» (газета «Наша версия»).

«Иски о защите чести и достоинства [со стороны Керимова] поступили по электронной почте и были зарегистрированы, но судье еще не переданы. По факту распространения спорного текста», — цитирует представителя суда агентство новостей «Москва».

Суть претензий сенатора, а также его исковые требования пока не известны. Вместе с тем отметим, что в конце мая текущего года Forbes опубликовал материал о «спрятанных наследниках» российских миллиардеров, где речь шла в том числе о сыне Керимова, который, по данным издания, владеет семейными активами, а также двух дочерях.