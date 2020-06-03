Ярославль, , 12:13 — REGNUM В Ярославле Всемирный день велосипеда отметили велопробегом. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

День Велосипеда в Ярославле

Из-за запрета массовых мероприятий в пробеге приняли участие лишь несколько человек. Зато в костюм велосипедиста они нарядили скульптуру бронзового медведя, которая расположена в центре города на улице Первомайской.

«Бронзовый медведь — один из самых ярких символов и достопримечательностей Ярославля. Кто как ни этот памятник в отсутствие возможности проведения массового действа расскажет жителям Ярославля и России о старых добрых традициях города. Оказавшись сегодня в объективах фотокамер прохожих, бронзовый медведь передаст не только идею праздника, но и всех его сподвижников», — рассказал участник велозаезда Игорь Блохин.

В Ярославле массовые велозаезды далеко не редкость, они устраиваются в рамках многих городских и региональных событий.

«Как и самокаты, велосипеды последнее время набирают популярность. Это не только экологически чистый вид транспорта, но и полезный для здоровья. Традиционно в День велосипеда принято менять автомобильный транспорт на двухколесный. К сожалению, сегодня провести массовый заезд не было возможности. Но мы, ярославцы, не любим отказываться от наших традиций и поэтому отрадно видеть, что и у меня сегодня нашлись единомышленники и мы малой группой, в масках, но все-таки проехали по улочкам исторического центра», — рассказал участник заезда, заместитель председателя Ярославской областной думы, председатель Совета отцов Ярославской области Антон Капралов.

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