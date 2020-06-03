Кызыл, , 12:12 — REGNUM Республика Тува в мае стала лидером по приросту выявленных случаев заражения Covid-19 среди регионов Сибирского федерального округа. За месяц число носителей здесь возросло в 32 раза. Такие данные привели в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

В республиканском минздраве считают, что так произошло благодаря активной работе по выявлению заражённых.

«Действительно, в мае было поведено большое количество тест-исследований на новую коронавирусную инфекцию. Это тоже один из факторов выявляемости больных. Поэтому и, возможно, произошел рост количества заболевших», — отметила заместитель руководителя министерства Алла Намдак.

Напомним, c сегодняшнего дня республиканские власти меняют тактике и не будут проверять всех въезжающих через автомобильные пункты пропуска. Как сообщало ИА REGNUM, решение было принято из-за того, что большая часть заражений происходит внутри региона.

Власти региона считают, что это позволит сэкономить силы и ресурсы в условиях пандемии. По словам главы республикиШолбана Кара-оола, местные лаборатории разгрузятся почти на 2 тыс. исследований в сутки.

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