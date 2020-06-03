Оренбург, 3 июня 2020, 12:07 — REGNUM В Оренбургской области в COVID-центрах на лечении находятся 374 пациента, сообщает региональный оперштаб по предотвращению распространения коронавируса.
В тяжелом состоянии пребывают 23 пациента, четверо подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Кислородную поддержку получают 76 пациентов.
Состояние 174 человек оценивается как среднетяжёлое, остальных — удовлетворительное.
Напомним, на 3 июня в регионе зафиксировано общей ложности 2 085 случаев заражения коронавирусом. Выздоровел 1 2141 человек. От последствия коронавирусной инфекции скончались восемь пациентов.
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