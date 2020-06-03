Грозный, , 12:06 — REGNUM В Чечне объявили конкурс на лучшее исполнение гимна республики. Конкурс проводится в преддверии праздника — Дня России. Его итоги подведут 12 июня.

По условиям конкурса, претендент должен записать видео, на котором исполняет гимн Чеченской Республики, разместить его на своей странице в соцсетии с хештэгом #язнаюгимнчр и сделать репост. Призом победителю станет iPhone 11.

«Победителем станет тот, кто лучше, эмоциональнее и ярче других исполнит гимн», — пишет пишет ИА «Грозный-информ».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чечне проводились конкурсы на лучшее стихотворение о первом главе республики Ахмате-Хаджи Кадырове и матери нынешнего главы Чечни Рамзана Кадырова — Аймани Кадыровой.

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