Иркутск, , 12:04 — REGNUM В Иркутской области сегодня, 3 июня, сообщили об отмене всех цифровых пропусков для въезда на территорию региона и выезда с нее.

Как пояснили в оперативном штабе региона, на автомобильных дорогах федерального значения упраздняются дополнительные посты, призванные информировать граждан и органы власти о проверке цифровых пропусков в связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией из-за распространения коронавирусной инфекции.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 3 июня число носителей коронавируса в Иркутской области составляет уже 2447 человек, причём 138 добавились только за последние сутки.

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