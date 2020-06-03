Москва, , 12:12 — REGNUM В ближайшие выходные дни (6—7 июня) в Москве ожидается теплая погода с переменной облачностью и возможными кратковременными дождями. Об этом 3 июня рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, приводимым RT, уже 4 июня в столице России наметится тенденция к улучшению погоды, станет облачно с прояснениями, и температура воздуха во второй половине дня повысится до +18… +20°С, что сохранится и до 5 июня.

При этом Позднякова отметила, что погода в Москве в конце нынешней рабочей недели «будет значительно лучше».

«Циклон будет располагаться примерно над Балтикой, и мы будем находиться в его тёплом секторе. Поэтому при переменной облачности в ночные часы у нас практически без осадков, а в дневные возможны кратковременные дожди. Температура воздуха с каждым днём будет всё выше», — рассказала она.

Также синоптик отметила, что 6 июня в Подмосковье температура воздуха составит +7… +12 °С ночью и +17… +22 °С днем, а в Москве днём будет +20… +22 °С.

Кроме этого, метеоролог указала, что 7 июня станет ещё теплее и ночью, и днем.

«Ночная температура — +14… +16 °С, а дневная — +23… +25 °С. Так что погода будет вполне комфортной», — заключила Позднякова.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что потенциально опасной является погода в Москве и Московской области 3 июня.