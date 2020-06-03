Смоленск, 3 июня 2020, 12:03 — REGNUM Главный санитарный врач сменился в Смоленской области в начале июня, это следует из сообщения на сайте ТУ Роспотребнадзора.
«Управление Роспотребнадзора по Смоленской области информирует, что
Прежний главный санитарный врач региона Сергей Рогутский возглавлял территориальное управление Роспотребнадзора последние семь лет.
Отметим, что в середине мая власти Смоленской области объявили о смягчении ограничительных мер в регионе. Однако уже через пару дней ослабление мер было отменено — как пояснили в администрации региона, губернатор пошёл на данную меру «в соответствии с новыми рекомендациями главного государственного санитарного врача по Смоленской области».