Смоленск, , 12:03 — REGNUM Главный санитарный врач сменился в Смоленской области в начале июня, это следует из сообщения на сайте ТУ Роспотребнадзора.

«Управление Роспотребнадзора по Смоленской области информирует, что с 01.06.2020 исполнение обязанностей руководителя Управления Роспотребнадзора по Смоленской области — главного государственного санитарного врача по Смоленской области возложено на Ларису Михайловну Сидоренкову», — говорится в сообщении территориального управления ведомства.

Прежний главный санитарный врач региона Сергей Рогутский возглавлял территориальное управление Роспотребнадзора последние семь лет.

Отметим, что в середине мая власти Смоленской области объявили о смягчении ограничительных мер в регионе. Однако уже через пару дней ослабление мер было отменено — как пояснили в администрации региона, губернатор пошёл на данную меру «в соответствии с новыми рекомендациями главного государственного санитарного врача по Смоленской области».