Москва, , 12:03 — REGNUM В России осенью во всех регионах завоют сирены. Впервые в стране проверки готовности систем оповещения населения с запуском электросирен и громкоговорителей, а также замещением трансляций теле‑ и радиоканалов пройдут комплексно. Об этом ИА REGNUM заявили в пресс-службе МЧС РФ 3 июня.

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Уточняется, что комплексные проверки запланированы на октябрь 2020 года.

В ведомстве добавили, что экстренную информацию через системы оповещения к 2030 году должно гарантировано получать не менее 90% населения.