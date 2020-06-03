Тель-Авив, Израиль, , 12:08 — REGNUM Сотни жителей Израиля вышли вечером 2 июня на улицы Тель-Авива в знак протеста против убийства Джорджа Флойда, которое произошло на прошлой неделе в Соединенных Штатах. Об этом сообщает Times of Israel.

Протестующие — израильтяне, включая эфиопских евреев и афроамериканских иммигрантов, — сравнивали ситуацию в Израиле с ситуацией в США, зачитывая списки имен людей, которые, по их словам, стали жертвами жестокости полиции.

Многие из афроамериканских иммигрантов, выступавших на митинге, описывали чувство беспомощности перед лицом насилия, но также и решимость добиваться перемен.

«Я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, как чертовски длинен этот список имен, который мы собираемся прочитать, — сказал демонстрантам через мегафон организатор акции Габриэль Чичестер, афроамериканский еврей родом из Вашингтона. — Представь себе, что ты переезжаешь через весь мир, отправляешься в Израиль и мучаешься на другом конце света, когда твои маленькие … братья умрут дома, а ты, черт возьми, не сможешь их увидеть».

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