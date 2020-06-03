Новосибирск, , 12:02 — REGNUM Поправка в Федеральный закон «О рекламе», согласно которой любая реклама, связанная с предоставлением кредита, должна в доступной форме информировать граждан об условиях кредита и возможных рисках, может оказать позитивный эффект. Такое мнение ИА REGNUM высказал кандидат юридических наук, заведующий кафедрой административного, финансового и корпоративного права Новосибирского государственного университета экономики и управления Олег Шерстобоев.

Напомним, вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая («Единая Россия») внесла в Госдуму законопроект, направленный на создание условий для полного информирования в доступной форме граждан об условиях кредита и возможных рисках.

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«Безусловно, такая поправка может оказать позитивный эффект. Так, к середине прошлого года в России насчитывалось более 150 тысяч физических лиц, признанных банкротами, и эта цифра стремительно увеличивается. При этом многие не имеют возможности воспользоваться процедурой банкротства, поэтому проблема необеспеченных кредитов, невозможности граждан расплатиться по своим долгам гораздо масштабнее, — подчеркнул эксперт. — Представляется, что, прочитав о возможной потере своего имущества, потенциальный заёмщик задумается о том, а стоит ли вообще обращаться в кредитную организацию. Отчасти такая норма скажется на общей грамотности населения, хотя вряд ли это отразится на объёме рекламного материала, который доводится до нас по всем возможным каналам. Кроме того, «рекламный креатив» всегда ищет способы обхода запретов и ограничений (как, например, реклама безалкогольного пива), поэтому, возможно, мы получим новые рекламные ходы, в рамках которых нас будут убеждать воспользоваться кредитом. В целом полагаю, что предложенные изменения в закон о рекламе опираются на позитивную основу и смогут положительно отразиться на уровне финансовой грамотности. Безусловно, нужно понимать, что необоснованное кредитование — это не столько вопрос рекламы кредитов, оно представляет комплекс проблем, прежде всего связанных с уровнем жизни населения».

Как сообщало ИА REGNUM, предлагается в обязательном порядке включать в рекламу кредита (займа) предупреждение о том, что гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.