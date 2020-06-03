Вашингтон, , 12:02 — REGNUM Сегодня создатели GTA Online каждый день получают от игры доход в размере $1,2 тыс. Об этом 3 июня сообщил портал Screen Rant со ссылкой на отчёт аналитиков сайта Slotty Vegas.

Издание отмечает, что росту популярности игры содействовали, в том числе, внутриигровые события, относящиеся к «войне инопланетян», а также карантинные меры, введённые в мире из-за эпидемии коронавируса. Согласно оценкам аналитиков, за два месяца карантина в США доход от проекта GTA Online составил $105 млн.

Напомним, в апреле и мае 2020 года Rockstar Games выдавала по $500 млн (внутриигровая валюта) каждому геймеру, который заходил в GTA Online. В какой-то момент игроки по своей инициативе запустили «войну инопланетян», в рамках которой основная борьба развернулась между двумя группами геймеров, одетых в синие и зелёные костюмы пришельцев.

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