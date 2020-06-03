Кампала, , 12:06 — REGNUM Президент Уганды Йовери Мусевени отложил открытие школ страны для учащихся выпускных классов еще на один месяц. Об этом передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на телевизионное обращение Мусевени.

По словам президента, возобновление работы школ в настоящее время рискованно, так как в стране нет достаточного количества наборов для тестирования учащихся на наличие коронавируса каждые две недели.

Мусевени добавил, что в каждой деревне будет установлено по два телевизора, с тем чтобы учащиеся могли продолжать учебу с помощью телевизионных уроков.

«Два телевизора на деревню — это 140 000 телевизоров в стране», — заявил он в телевизионном обращении.

Работа общественно транспорта будет восстановлена при условии обеспечения половины пропускной способности. Мотоциклетные такси по-прежнему не могут перевозить пассажиров, но получили разрешение перевозить товары. Церкви, мечети, бары, ночные клубы и спортивные залы будут закрыты еще в течение 21 дня. Торговые центры будут открыты при условии соблюдения ими мер социального дистанцирования. Комендантский час от заката до рассвета будет действовать еще три недели.

Бесплатная раздача масок для лица начнется в этом месяце, и президент призвал всех, у кого нет масок, оставаться дома.

Президент Мусевени распорядился также пересмотреть уголовные обвинения в отношении 4000 человек, арестованных в начале карантина, и распорядился, чтобы те, чьи дела являются мелкими, были освобождены.

Он заявил, что правительство продолжит осуществление своей программы распределения продовольствия среди бедных слоев населения.

В Уганде зафиксировали самое большое число случаев заражения за один день в субботу, 30 мая, — 84 новых случая. В понедельник, 1 июня, было зафиксировано еще 40 новых случаев заражения, в результате чего общее число заражений коронавирусом в Уганде достигло 457.