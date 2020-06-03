Оренбург, 3 июня 2020, 11:58 — REGNUM В Оренбургской области за сутки референс-центр подтвердил 53 положительных теста на SARS-CoV-2, сообщает 3 июня Управление Роспотребнадзора по региону.
На 100 тысяч населения приходится 106,6 носителей коронавируса. Темп прироста случаев заражения составил 2,6.
На сегодняшний день в регионе подтверждено в общей сложности 2 085 случаев заражения коронавирусом. Выздоровел 1 241 пациент. Скончались восемь пациентов.
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