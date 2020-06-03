Москва, , 12:00 — REGNUM В субботу и воскресенье (6 и 7 июня) в Москве ожидается потепление до 20 градусов. Об этом 3 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста столичного метеобюро Татьяну Позднякову.

«На выходные погода улучшится, мы будем находиться в теплом секторе. Центр циклона будет проходить далеко, где-то над югом Балтийского моря, поэтому у нас погода станет более устойчивая и значительно теплее, чем то, что мы наблюдаем сейчас за окном», — сказала она.

В субботу и воскресенье в столице могут пройти небольшие кратковременные дожди. Воздух прогреется до 20−22 градусов тепла, будет дуть слабый южный ветер.

«Будем надеяться, что отчасти снимут самоизоляцию и можно будет погулять при хорошей погоде», — добавила Позднякова.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что четверг 2020 года может стать самым дождливым 4 июня в истории.