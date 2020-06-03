Владивосток, , 11:56 — REGNUM Российские парусники, барк «Седов» и фрегат «Паллада» прибыли во Владивосток после кругосветного плавания. Об этом сообщает 3 июня телеканал «МИР 24».

Для «Паллады» путешествие завершено, а барку после остановки в Приморье предстоит вернуться в Калининград. «Седов» финиширует в октябре.

Парусники приняли участие в экспедиции, посвященной 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартовавшей в конце 2019 года. С апреля «Паллада» и «Седов» шли вместе, корабли встретились у входа в Малаккский пролив.

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