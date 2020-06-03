Миннеаполис, США, , 12:02 — REGNUM Адвокат семьи Джорджа Флойда сообщил, что власти обещают предъявить обвинения всем офицерам, причастным к его смерти. Об этом он рассказал в интервью каналу NBC.

По информации адвоката Бена Крампа, привлечены к уголовной ответственности будут все четыре офицера. Он подчеркнул, что вскрытие показало: Флойду не только прижимали ногой горло, ему также прижали коленями легкие, что не менее важно, чем сдавливание шеи, перекрывающее поток воздуха.

Независимое вскрытие, которое было заказано семьей Флойда, показало, что его смерть была «убийством, вызванным асфиксией из-за сдавления шеи и спины, что привело к отсутствию притока крови к мозгу», согласно заявлению адвоката семьи.