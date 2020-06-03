Брянск, , 11:54 — REGNUM Партию мяса птицы оформили на экспорт из Брянска в Китай, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. 80 тонн продукции впервые в 2020 году отправят прямой поставкой.

Китайские партнёры закупили замороженную голень цыплёнка-бройлера. Три контейнера с мясом птицы общим весом около 80 тонн отправят напрямую с территории Брянской области. Сначала груз на автомобилях довезут до морского порта «Находка», а оттуда в страну-получателя.

С начала 2020 года на экспорт сертифицировали уже около пяти тысяч тонн продукции брянских производителей.