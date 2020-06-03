Ростов-на-Дону, , 11:53 — REGNUM Для того чтобы вернуться к привычным условиям жизни, населению Ростовской области необходимо перейти в «режим самосохранения». Об этом в ходе заседания регионального оперштаба 2 июня сообщил донской губернатор Василий Голубев.

«Чтобы вернуться к нормальным условиям жизни, нужно всем мобилизоваться. Должен быть включен самоконтроль. Если хотите — режим самосохранения. Без личной ответственности этот процесс может закончиться не быстро», — сказал глава региона.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области до особого распоряжения действует режим повышенной готовности. Однако власти уже приступили к процессу смягчения ограничительных мер при строгом соблюдении санитарных требований.

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