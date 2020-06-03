Черкесск, , 11:49 — REGNUM В минздраве Карачаево-Черкесии прокомментировали информацию о высокой смертности в госпиталях, открытых для лечения больных с COVID-19. По данным начальника лечебного отдела министерства здравоохранения республики Бэллы Батчаевой, за все время умерло всего шестеро пациентов с диагнозом COVID-19, остальные 62 человека скончались от сопутствующих заболеваний.

Напомним, в последнее время жители Карачаево-Черкесии поднимали вопрос о том, что от населения скрывают истинное положение дел по ситуации с коронавирусом, в связи с этим были организованы проверки Генпрокуратуры и СКР.

«В инфекционных госпиталях от тяжелых сопутствующих заболеваний умерло 62 человека. Это были больные, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, злокачественными новообразованиями, сахарным диабетом в тяжелой форме. Диагноз этим больным устанавливается лечащим врачом в соответствии с методическими рекомендациями миндрава РФ. Смерть этих больных наступила не от коронавируса, а от тяжелых форм заболеваний, которыми они страдали», — заявила Батчаева.

Как следует из сообщения оперативного штаба КЧР от 3 июня, в республике подтверждено 1276 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки прирост составил 72 человека. За все время выздоровели 348 пациентов, скончались шестеро.

В стационары госпитализированы 554 человека, остальные проходят лечение дома под контролем медиков.

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