Санкт-Петербург, , 12:02 — REGNUM В Санкт-Петербурге арестован 19-летний учащийся колледжа, который, по данным следствия, душил, а затем зарезал спящую мать. Об этом 3 июня сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что 19-летний Кирилл Пашкин приехал вместе с матерью из Саратовской области и поселился в съемной квартире дома 51/1 по Богатырскому проспекту. По предварительным данным, молодой человек долгое время готовился совершить убийство матери.

Около 17 часов 1 июня, когда женщина легла спать, он сначала попытался ее задушить. Однако причиной смерти, как сообщил следователь суду при избрании меры пресечения, стали не менее девяти ударов ножом в область расположения жизненно важных органов — грудной клетки и шеи, от чего женщина скончалась на месте. Затем молодой человек попытался скрыть следы преступления, однако вскоре был задержан полицией.

В отношении Кирилла Пашкина возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

2 июня Пашкину было предъявлено обвинение, молодой человек полностью признал свою вину. В суде Пашкин оставил решение по ходатайству следователя о его аресте на усмотрение суда.

«Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в суде. — Срок меры — 31 июля 2020 года».

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