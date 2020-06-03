Тбилиси, , 11:49 — REGNUM Пункты обмена валюты в Грузии заработают с 8 июня, сообщает Национальный банк Грузии. По информации Нацбанка, такое решение приняло правительство Грузии.

Перед открытием владельцев пунктов обмена валюты предупреждают о необходимости строгого соблюдения рекомендаций минздрава для безопасной работы в условиях распространения коронавируса.

«Национальный банк призываает пункты обмена валюты строго соблюдать рекомендации и советы профессионалов. Совместными действиями мы быстро сможем победить вирус и вернуться к обычному режиму деятельности», — говорится в заявлении Нацбанка.

Пункты обмена валюты на всей территории Грузии прекратили работу с 31 марта, когда в связи с пандемией коронавируса правительством был объявлен всеобщий карантин. Этим фактом было недовольно население, так как получаемые из-за рубежа переводы в иностранной валюте или собственные валютные сбережения им приходилось обменивать в коммерческих банках, где курс доллара всегда был намного курса, по которому меняли иностранную валюту частные обменные пункты.