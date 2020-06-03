Махачкала, , 11:55 — REGNUM Почти половина граждан Азербайджана, ожидавших открытия российско-азербайджанской границы на юге Дагестана, смогли вернуться на родину. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы и правительства Дагестана по итогам заседания совета безопасности республики.

Напомним, 5 апреля на фоне пандемии коронавируса власти Азербайджана закрыли границы государства, из-за чего на территории приграничных населенных пунктов Дагестана скопились сотни азербайджанских граждан. Их разместили в санаториях и гостиницах, позже МЧС развернул для них палаточный городок на 210 мест.

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев в ходе состоявшего 18 мая телефонного разговора условились дать поручения профильным министерствам и ведомствам согласовать вопрос пропуска граждан двух стран через совместную границу.

В ходе заседания заместитель председателя правительства Дагестан Рамазан Джафаров, курирующий данный вопрос, доложил, что к настоящему времени через специальные коридоры пропущено на родину 375 азербайджанских граждан из 764, ожидавших открытия границы.

«С нашими гражданами проблем нет, по договоренности с промежутком в 15 дней посольство [РФ в Азербайджане] готовит списки российских граждан, желающих вернуться к нам, и, таким образом, мы пропускаем», — сказал вице-премьер.

Джафаров добавил, что в ближайшие дни на родину из Азербайджана вернутся еще около 400 российских граждан. После пересечения границы их на две недели разместят в обсервации.

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