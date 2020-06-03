Чебоксары, , 11:47 — REGNUM В Чувашии сегодня, 3 июня, в Покровско-Татианинском соборе Чебоксар проходит церемония прощания с главой Чувашской митрополии Варнавой, который был старейшим правящим архиереем РПЦ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Церемония прощания в Покровско-Татианинском соборе Чебоксар. Скриншот с прямого эфира Ntrk21.ru

Митрополит Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн, который назначен временным управляющим Чебоксарской епархией, возглавил чин отпевания митрополита Варнава. Затем состоится чин погребения.

На службе присутствуют врио главы Чувашии Олег Николаев, экс-президент Чувашии, первый вице-спикер Совета Федерации Николай Федоров, глава комитета Госдумы Анатолий Аксаков, депутат нижней палаты парламента Леонид Черкесов и другие официальные лица. Церемония прощания проходит в прямом эфире национального телевидения.

Митрополит Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн. Скриншот с прямого эфира Ntrk21.ru

Врио главы Чувашии Олег Николаев, сенатор Николай Федоров, депутат Госдумы Анатолий Аксаков. Скриншот с прямого эфира Ntrk21.ru

Отметим, что второй день в собор приходят прихожане, чтобы проститься с духовным наставником республики.

Митрополита Варнаву, учитывая его последнюю волю, с которой он обратился на епархиальном совете, похоронят напротив алтаря строящегося храма преподобного Сергия Радонежского. Он находится на улице Сергия Радонежского в Чебоксарах.

Церемония прощания с митрополитом Варнавой в Покровско-Татианинском соборе Чебоксар. Скриншот с прямого эфира Ntrk21.ru

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня скончался 89-летний глава Чувашской митрополии, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнавы (Кедров). За время своего 44-летнего служения на Чувашской земле он восстановил семь монастырей, увеличив число православных приходов с 35 до 210. Он рукоположил около 300 священников и диаконов.

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