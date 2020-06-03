Миннеаполис, США, , 11:52 — REGNUM Жена Дерека Шовена, офицера полиции, обвиняемого в убийстве Джорджа Флойда, просит изменить свою фамилию, поскольку она подает на развод. об этом сообщает 3 июня Washington Examiner.

Келли Шовен, которая была замужем за теперь уже бывшим полицейским Миннеаполиса около десяти лет, оставила своего мужа за день до того, как он был арестован и обвинен в убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве Джорджа Флойда. После этого случая протесты вспыхнули по всей стране. В заявлении о разводе она попросила изменить ее фамилию и сказала, что ей не потребуется материальная поддержка после развода.

У Шовин, которая родилась в Лаосе и затем сбежала из лагеря беженцев вместе со своей семьей, есть двое детей от предыдущего брака. Она еще не давала интервью после ареста своего мужа, но ее адвокат сказал, что она была «опустошена смертью мистера Флойда, и ее самое большое сочувствие лежит на его семье, его близких и всех, кто скорбит об этой трагедии».

Хотя у нее нет детей от ее нынешнего брака, она почтительно просит, чтобы ее детям и родителям были предоставлены безопасность и уединение в это трудное время, говорится в заявлении.