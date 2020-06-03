Ростов-на-Дону, , 11:52 — REGNUM В Ростовской области подготовлен план поэтапного смягчения ограничительных мер, однако приступить к его реализации можно только при выполнении ряда условий. Об этом с ходе заседания регионального оперштаба 2 июня сообщил донской губернатор Василий Голубев, передаёт ИА REGNUM.

«Подготовлен и в общем начал реализовываться подготовительный период комплекса дополнительных мер по смягчению ограничений, который может быть реализовать только по согласованию с санитарными властями области. Основным условием перехода является устойчивая тенденция к снижению заболеваемости, отсутствие осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе», — отметил глава регионы.

По его словам, коэффициент распространения коронавируса должен держаться на уровне менее единицы не менее недели. Только после этого возможно возобновить работу предприятий бытовых услуг, разрешить гражданам занятий спортом на открытом воздухе и прогулки в парках и скверах при соблюдении масочного режима, дистанции и по два человека.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области 2 июня сняли ряд ограничений, действовавших в регионе с 31 марта 2020 года. Возобновляется плановая госпитализация, тренировки областных сборных команд, проведение спортивных соревнований без зрителей, разрешается провести итоговое сочинение и изложение в школах.

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