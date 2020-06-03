Сеул, , 11:45 — REGNUM Южная Корея будет закупать антивирусный препарат «Ремдесивир», который может помочь при лечении коронавирусной инфекции. Соответствующее разрешение на поставки медикамента дало министерство безопасности пищевых продуктов и медикаментов страны. Об этом сообщает организация Центров по контролю и профилактике заболеваний при министерстве здравоохранения Республики Корея (KCDC).

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Известно, что поставлять препарат в страну будет компания Gilead Sciences Korea по особой системе импорта, которая применяется в кризисных случаях для завоза ранее не разрешенных медикаментов, необходимых для лечения эпидемии, пишет РИА Новости.

Планируется, что «Ремдесивир» будут применять в больницах для лечения пациентов с COVID-19 в критическом состоянии.

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Как сообщало ИА REGNUM, препарат «Ремдесивир» был разработан американской компанией Gilead Sciences для борьбы с вирусом Эбола. Однако, после того как в Gilead Sciences предоставили данные о том, что препарат значительно повышает выживаемость у больных новой коронавирусной инфекцией, власти США выдали разрешение на экстренное использование лекарства при лечении COVID-19.

При этом в ВОЗ заявили, что точных данных об эффективности «Ремдесивира» против коронавирусной инфекции пока нет. Но в целом принцип действия данного лекарства известен, и оно может быть использовано в борьбе против COVID-19.

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