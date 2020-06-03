Калининград, , 11:43 — REGNUM По информации регионального штаба в Калининградской области по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 3 июня обследовано коронавирус 55 339 человек, из них выявлено 1 642 случая заражения (698 человек выздоровели), умерли 29, остаются под медицинским наблюдением 4 508 человек, в том числе 108 в условиях обсерватора.

За последние сутки в области подтверждено 35 случаев коронавирусной инфекции. Количество летальных увеличилось до 29 (+4) из них двое мужчин: 38 лет, с тяжелым заболеванием печени и и 68 лет с тяжелыми сосудистыми заболеваниями, а также две женщины — 71-летняя с онкологией и 64-летняя с сахарным диабетом.

Среди подтверждённых случаев коронавирусной инфекции 6 случаев без клинических проявлений. 29 заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, у 18 из них диагностирована пневмония (в том числе у одного тяжелая форма).

Среди заболевших один прибывший из другого субъекта РФ, выявленный по результатам лабораторных обследований в условиях обсервации.