Таллин, , 11:46 — REGNUM Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Эстонии за последние сутки возросло на десять и стало составлять 1880. Об этом 3 июня сообщает эстонский департамент здоровья.

«Вирус … диагностировали у 1880 жителей Эстонии в различных регионах страны», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что за минувшие сутки на территории республики от COVID-19 скончалась 74-летняя пациентка, в результате чего общее число летальных исходов достигло 69.

При этом уточняется, что в настоящее время в больницах страны лечится от COVID-19 19 человек и что за все время пандемии было проведено свыше 86 тысяч тестов на коронавирус.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что около 80% пациентов с коронавирусом в Узбекистане переносят болезнь в легкой форме.