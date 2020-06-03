Тбилиси, , 11:41 — REGNUM Кафе и ресторанам в столице Грузии позволят использовать дополнительные площади и земельные участки для размещения столиков и обслуживания посетителей, заявил на заседании столичного правительства мэр Тбилиси Каха Каладзе.

По его словам, в условиях пандемии кафе и рестораны, в которых с 1 июня заработали лишь открытые пространства, обязаны соблюдать указания минздрава и размещать столики с соблюдением социальной дистанции. А это значит, что в новых условиях они уже не смогут поставить на своем открытом участке столько столиков, сколько было до пандемии.

Поэтому в мэрии приняли решение безвозмездно передать этим заведениям дополнительные пространства, чтобы кафе и рестораны могли поставить больше столиков и обслужить больше посетителей с максимальным обеспечением их безопасности.

«Как известно, ранее мы приняли решение и освободили владельцев кафе и ресторанов от уплаты арендной платы за арендуемые муниципальные площади — здания и земельные участки. Кроме того, вчера и позавчера мы провели консультации с премьер-министром и министром экономики и решили до отмены всех ограничений позволить владельцам этих объектов использовать дополнительные площади, чтобы они могли разместить на них больше столиков, с соблюдением обязательной дистанции. Подчеркиваю, это временная мера, которая будет действовать до снятия ограничений», — заявил Каладзе.

С 1 июня в Грузии открылись все торговые центры, а также заработали открытые части кафе и ресторанов. С 8 июня объекты общепита смогут принимать посетителей и в закрытых помещениях.