Владимир, , 11:41 — REGNUM Во Владимирской области 3 июня лабораторно подтверждено 56 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.

Из них 14 заражённых выявлено в Петушках, девять — в Муроме, восемь — во Владимире, по семь — в Вязниках и Гусь-Хрустальном, шесть — в Судогде, три — в Юрьеве-Польском, два — в Суздале.

Всего в регионе зарегистрировано 2853 случая заражения новой коронавирусной инфекцией: 588 — во Владимире, 405 — в Гусь-Хрустальном, 396 — в Петушках, 262 — в Александрове, 252 — в Муроме, 234 — в Коврове, 113 — в Кольчугино, 94 — в Судогде, 89 — в Собинке, 79 — в Вязниках, 77 — в Юрьеве-Польском, 72 — в Киржаче, по 49 — в Меленках и Суздале, 43 — в Камешково, 25 — в Радужном, 15 — в Красной Горбатке, 11 — в Гороховце.

941 пациент выздоровел и был выписан, 27 человек скончались.

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