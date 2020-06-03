Екатеринбург, , 11:50 — REGNUM В Свердловской области выписали еще 170 человек, у которых ранее выявляли новую коронавирусную инфекцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе региона.

Теперь в области подтверждена информация о 2680 случаях выздоровления пациентов, переболевших COVID-19.

Лечиться продолжают 55 человек в тяжелом состоянии (все они лежат в реанимации, из них 30 — на аппаратах искусственной вентиляции), а также 415 пациентов в состоянии средней тяжести. Также на лечении находятся неизвестное количество пациентов в удовлетворительном состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в регионе подтверждён 6381 случай выявления коронавируса.

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