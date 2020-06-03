Симферополь, , 11:41 — REGNUM За сутки в Республике Крым провели 1002 лабораторных исследования на новую коронавирусную инфекцию. Об этом 3 июня во время ежедневного брифинга по ситуации с распространением коронавируса на территории республики сообщил заместитель руководителя регионального отделения Роспотребнадзора по РК Дмитрий Крутиков.

«За сутки выполнено 1002 лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию. Шесть случаев — город Симферополь, пять работников строительной компании и один из жителей города, который обратился за медицинской помощью с симптомами ОРВИ. Ещё один случай — Евпатория, гражданин приехал с Украины», — отметил специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию у семи граждан. Всего с начала пандемии в республике подтверждено 399 положительных тестов на новую инфекцию.

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