Тверь, , 11:38 — REGNUM Пять пациентов с положительными тестами на коронавирус скончались в Тверской области за последние сутки. Это следует из статистики, опубликованной 3 июня региональным оперативным штабом.

За сутки в регионе подтверждено 36 новых случаев заражения коронавирусом. Также за последние сутки с выздоровлением выписаны 82 пациента.

Всего с 17 марта по 3 июня в Тверской области подтвержден 1 тыс. 731 случай заражения коронавирусом. Из них 1 тыс. 229 человек уже выздоровели и выписаны. Скончались 33 человека.