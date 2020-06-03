Дар-эс-Салам, Танзания, , 11:45 — REGNUM В Танзании заявили о снижении числа случаев заражения коронавирусом в стране. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на заявление министра здравоохранения Танзании.

Умми Мвалиму отметила, что в настоящее время в деловой столице страны, Дар-эс-Саламе, остались только четыре активных случая COVID-19, не предоставив, однако, информации о точном количестве заражений за сутки и за все время. Министр подчеркнула, что «Бог пощадил Танзанию от пандемии».

В мероприятии в регионе Танга, на котором было сделано данное заявление, также принял участие премьер-министр страны Кассим Маджалива. Министр отметила, что в районах Танга и Мванза выявленных случаев заражения нет. Она, однако, добавила, что угроза заразиться коронавирусом все еще существует, призвав население продолжать соблюдать профилактические меры.

Напомним, что правительство Танзании перестало публиковать данные о выявленных случаях заражения коронавирусом в апреле после того, как президент Джон Магуфули обвинил чиновников здравоохранения в преувеличении кризиса, вызванного пандемией.

В мае посол США в Танзании заявил, что больницы в Дар-эс-Саламе «переполнены» и что вероятность заражения вирусом в городе «чрезвычайно высока», но не предоставил доказательств.

По информации журналистов телерадиокомпании, в Танзании ученики выпускных классов старшей школы вернулись на занятия с понедельника, 1 июня, после того как правительство объявило, что оно вновь откроет учебные заведения для студентов вузов и колледжей, а также для учащихся выпускных классов.

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