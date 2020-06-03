Новосибирск, , 11:33 — REGNUM В Новосибирске и Новосибирской области в ближайшие время ожидается похолодание, грозы с дождём.

«В первой декаде июня 2020 года относительно тёплая погода начала месяца сменится вторжением масс воздуха арктических широт на фоне затухающей циклонической деятельности. В связи с этим в Новосибирской области ожидаются колебания температуры ночью от плюс 12…17 градусов до плюс 3…8. Местами заморозки до минус 2 градусов. Днем всего лишь около 14 градусов тепла. Дожди, местами с грозами и порывистым ветром предполагаются в большинстве дней первой июньской декады», — цитирует «НДН. Инфо» пресс-секретаря Новосибирского гидрометцентра Ренада Ягудина.

Сегодня, 3 июня, во второй половине дня в Новосибирске ожидается без существенных осадков, ветер северо-западный 5−10 м/с, температура воздуха +14, +16 °С.

В четверг, 4 июня, в Новосибирской области по прогнозам переменная облачность, в отдельных районах небольшие дожди, ночью до +8 °С, при прояснениях заморозки до — 2 °C, днём +12 … +17 °С.

В пятницу, 5 июня, небольшие, в отдельных районах умеренные дожди, ночью +2 … +7 °С, при прояснениях заморозки до — 2 °C, днём +13 … +18 °С.