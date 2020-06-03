Липецк, , 11:30 — REGNUM В Липецкой области 3 июня подтверждено 65 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.

Всего на территории региона выявлено 2326 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

За весь период наблюдения 789 человек выздоровели и были выписаны, восемь пациентов скончались.

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