Саранск, , 11:30 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 3 июня выявили 42 новых случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых в регионе заражений SARS-CoV-2 составило 2012 человек, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Полностью выздоровели в республике 954 человека, перенесших COVID-19, за последние стуки выписаны 56 жителей региона. Таким образом, от общего числа выявленных в Мордовии носителей коронавируса выздоровели 47,4%. 14 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, один человек умер за минувшие сутки.

По данным регионального штаба по борьбе с распространением коронавируса, большинство новых носителей коронавируса проживают в Саранске — 26 человек, также новые случаи заражения выявлены в Зубово-Полянском, Ичалковском, Лямбирском, Чамзинском, Дубенском, Атяшевском, Ардатовском и Большеберезниковском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в республике скончалась 44-летняя женщина с коронавирусом. Жительница Саранска скончалась с диагнозом «двусторонняя полисегментарная пневмония и коронавирусная инфекция». Течение болезни осложнялось сопутствующими заболеваниями.

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