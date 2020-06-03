Екатеринбург, , 11:29 — REGNUM В Свердловской области за сутки зарегистрировано 357 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает минздрав региона.

Таким образом, на территории области снова рекордно возросло число подтверждённых случаев COVID-19. Предыдущий рекорд продержался сутки. По данным на 2 июня, на Среднем Урале было подтверждено 292 случая заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, всего сейчас в регионе зафиксирован 6381 случай коронавирусной инфекции. За последние сутки число заразившихся выросло в Екатеринбурге на 217. Также прирост отмечен в Богдановиче, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Каменске-Уральском, Серове и многих других населённых пунктах.

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