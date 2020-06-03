Краснодар, , 11:28 — REGNUM Два пациента с диагнозом COVID-19 скончались в больницах Краснодарского края за последние сутки, сообщили 3 июня в региональном оперштабе.

Так, в Лабинской ЦРБ скончалась 71-летняя женщина. Её госпитализировали 14 мая с двусторонней полисегментарной пневмонией и дыхательной недостаточностью тяжелой степени, анализ подтвердил наличие коронавируса. 20 мая женщине стало хуже, её подключили к аппарату ИВЛ. Однако спасти её не удалось. У женщины были сопутствующие заболевания — хроническая сердечная недостаточность и сахарный диабет.

Также в Усть-Лабинской ЦРБ скончался 51-летний мужчина. Его госпитализировали 28 мая с подтверждённым коронавирусом, а также двусторонней полисегментарной пневмонией, помимо этого, пациент страдал сахарным диабетом.

Всего в Краснодарском крае по данным на 3 июня скончались 38 человек с коронавирусом. Общее число выявленных случаев заражения достигло 4 тыс. 068.

Читайте ранее в этом сюжете: На Кубани число носителей коронавируса превысило четыре тысячи