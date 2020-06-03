Ростов-на-Дону, , 11:30 — REGNUM В Ростовской области госпитали, развёрнутые для пациентов с коронавирусной инфекцией, приняли 575 человек. В настоящее время койки в стационарах заполнены на 21,6%, сообщили ИА REGNUM в облправительстве 3 июня.

«Лечение в стационарах получают 575 пациентов. Загруженность подготовленного в Донском регионе коечного фонда составляет 21,6%. В тяжёлом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 30 человек», — уточнили власти.

ИА REGNUM напоминает, что на Дону за сутки специалисты лабораторий провели почти 4,8 тыс. тестов на коронавирус. 178 человек получили положительный результат анализа. Общее число случаев заражения SARS-CoV-2 достигло 5 тыс. 373.

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