Орел, , 11:20 — REGNUM 71 случай заражения коронавирусом подтверждён в Орловской области за последние сутки, данные опубликовал 3 июня региональный оперативный штаб.

За сутки с выздоровлением выписаны 43 жителя региона. Также подтверждён новый летальный случай.

Всего в Орловской области с 24 марта по 3 июня подтверждено 2 тыс. 443 случая заражения коронавирусом, в том числе 1 тыс. 274 человека уже выздоровели. Всего в регионе скончались уже 27 пациентов с положительными тестами на коронавирус.