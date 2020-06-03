Нижний Новгород, , 11:20 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 3 июня выявлено 347 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе подтверждено 10 850 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба областного правительства.

Полностью выздоровели в регионе 4289 человек, за минувшие сутки выписаны 228 жителей области. Таким образом, из общего числа носителей коронавируса в регионе выздоровели 39,5%.

116 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, пятеро — в течение минувших суток.

«Ежедневно растет количество пациентов на ИВЛ и получающих кислород. Много случаев, когда пациенты возвращаются к нормальной жизни после ИВЛ. Однако тяжелых пациентов, судя по мировым наблюдениям, должно стать больше. Так же, как и смертей. Таковы аксиомы этой эпидемии. COVID-19 провоцирует обострение многих хронических заболеваний, поэтому людям из группы риска, особенно представителям старшего поколения, необходимо продолжать режим строгой самоизоляции», — отметил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Пока в Нижегородской области темп распространения инфекции не снижается. Так, 27 мая был выявлен 231 новый случай заражения, 28 мая — 228, 29 мая — 281, 30 мая — 289, 31 мая — 301, 1 июня — 315. Ранее максимальное число новых заражений фиксировалось по состоянию на 12 мая и 2 июня — 354 случая.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе на 3 июня выявили 1237 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 42 914 случаев.

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