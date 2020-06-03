Красноярск, , 11:18 — REGNUM За минувшие сутки в Красноярском крае подтверждено 124 новых случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 3 июня в региональном оперштабе.

Всего в Красноярском крае коронавирус выявлен у 4654 человек. Вылечились 1300 человек, в том числе 41 — за последние сутки.

За сутки в Красноярском крае скончались ещё три пациента с коронавирусом. Всего в регионе умерли 43 пациента с SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 51 муниципальном образовании Красноярского края.

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