Новосибирск, , 11:14 — REGNUM В Новосибирской области официально зарегистрированная безработица составляет 2,8% трудоспособного населения, сообщил заместитель министра труда и социального развития области Игорь Шмидт во время пресс-конференции в ТАСС.

С начала 2020 года в службу занятости обратились 52 тысячи новосибирцев, из них 41 тысяча человек приходится на период после 1 марта.

По данным Шмидта, пособие по безработице в мае получили 39,5 тысячи человек, ещё около 5 тысяч заявлений находятся на рассмотрении.

Число получающих пособие с начала года выросло в три раза. 40% всех обратившихся за материальной поддержкой в последние месяцы — работники сферы торговли.